CHP Grup toplantısı - Son Dakika
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CHP Grup toplantısı

07.06.2022 16:16
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz hayatta olduğumuz sürece mücadele ettiğimiz sürece SADAT ve benzerlerinden çekinmeyin, korkmayın.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz hayatta olduğumuz sürece mücadele ettiğimiz sürece SADAT ve benzerlerinden çekinmeyin, korkmayın. Biz Kuvayi Milliyeciyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Konya'da olduğunu hatırlatarak, "Konya'da elektriği ücretsiz verecek misiniz dediler. Hiç merak etmeyin her yerde elektriği çiftçiye ücretsiz vereceğim. Allah'ın güneşi bedava, güneş enerjisi santralleri kuracaksınız, kooperatif şeklinde örgütleneceksiniz, artan elektriği satacak gelir elde edeceksiniz. Biz hayatta olduğumuz sürece mücadele ettiğimiz sürece SADAT ve benzerlerinden çekinmeyin, korkmayın. Biz Kuvayi Milliyeciyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ukrayna ile Rusya savaş halinde, Ukrayna'da enflasyon yüzde 16 Rusya'da yüzde 17. TÜİK'in büyün baskılardan sonra açıkladığı enflasyon yüzde 70. Enflasyon ile mücadele konusunda Bakan ilginç bir şey söyledi. Tek boyutlu olarak devletin çözmeyeceğini düşünüyoruz diyor. Kim çözecek, devletin ne olduğunu bilmiyor TBMM'nin hangi kurumuna bu tetikçiyi verdiğini bilmiyor, bu kafa bilgisiz insanın yönettiği ülke bu durumda. Yaşanan ekonomik buhran dolasıyla vatandaşı suçlamaya geldi sıra. Sorunun bir tarafında vatandaşların döviz cinsi yatırımını yapmalarıdır diyor. Devlet nasıl yönetilir bir devlet böyle yönetilmez. İrfandır bilgisiz olmaz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Çiftçileri üretici taksici herkese istiyorum muhafazakar genç kadınların da katılmasını istiyorum. Size de iki çift lafım var. Yarın döner bunlar size de hakaret eder ama biz cennet analarına ayaklarının altındadır. Bize hep CHPyi kötülediler derler CHP eski CHP değil siz de değişmişsiniz, aynı değerleri savunuyoruz."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da grup toplantısını takip etti. - ANKARA

YORUMLAR
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup toplantısı - Son Dakika

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