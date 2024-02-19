CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi. İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ifade edildi.

19.02.2024 20:41
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CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi - Son Dakika

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