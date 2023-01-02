Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı

Mardin'de katliam gibi kaza! Servis aracı devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, önceki gün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

"ŞU EVLATLARIN AHI YETER SİZE"

Gündeme bomba gibi düşen cinayetle ilgili dikkat çeken bir paylaşım da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından cenaze töreni sırasında Sinan Ateş'in çocukları Bengisu ve Banuçiçek'in feryat ettiği anlara ilişkin görüntüyü paylaşan Kaftancıoğlu, "Gerçekler karşısında lâl olanlara: Şu evlatların ahı yeter size…" notunu düştü.

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı. Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır."