CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel ilk kez kamera karşısında afet ve iktidar mesajı verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Ali Yüksel, ilk kez kameralar karşısına geçti. Partisinin tarihsel geçmişine ve siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksel, "Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda iktidar olacak" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Ali Yüksel, görevine başladı. CHP İstanbul İl Merkezi'nde basın açıklaması yapan Yüksel, son günlerde yaşanan sel felaketine değindi. Kentin afetler karşısındaki hazırlığının yetersiz kaldığını ifade eden Yüksel, "Ülkemizin en büyük, en gelişmiş gücü olan İstanbul'un bile bu afetler karşısında ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu, maddi hasarlar yaşandı. Hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP bu toprakların en doğal siyasi hareketidir"

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi mirasına ve siyasi kimliğine vurgu yapan Yüksel, partinin yalnızca bir siyasi yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi bu toprakların en doğal siyasal hareketidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir sermaye gücü, hiçbir medya organı, hiçbir cemaat sahip olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi milletin kurduğu, bizzat milletin sinesinden çıkmış bir partidir" dedi.

"30 ilçede, 963 sahada mücadeleyi büyüteceğiz"

İstanbul'daki örgütlenme çalışmalarına da değinen Yüksel, il örgütü olarak saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Yüksel, "İstanbul il örgütü olarak bizler 30 ilçede, sahada sokak sokak, ev ev bu mücadeleyi büyüteceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Yüksel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gibi birlikte yürüdüğümüz Adalet Yürüyüşü'nde kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak adaleti, barışı ve özgürlüğü omuz omuza birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Yüksel, "Geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimizi ata evine, baba ocağına davet ediyorum. Biz hiç ayrılmadık. Bu çürümenin ve yozlaşmanın yerine sevgiyi, saygıyı ve dürüstlüğü egemen kılacağız" açıklamalarında bulundu.

"Adaleti her mahalle için talep edeceğiz"

Hukuk ve adalet vurgusu yapan Yüksel, adalet talebinin siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin herkes için geçerli olması gerektiğini dile getirdi. Yüksel, "Kendi mahallemizde aradığımız hukuku ve adaleti her mahalle için talep edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda iktidar olacak"

Konuşmasının son bölümünde partisinin iktidar hedefini dile getiren Yüksel, CHP İstanbul İl Örgütü'nün bu hedef doğrultusunda çalışacağını söyledi. Kadınların, gençlerin, öğrencilerin, emeklilerin ve emekçilerin bu mücadelenin parçası olduğunu belirten Yüksel, "Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklarda iktidar olacak. Çünkü inandığınız topraklarda erdem yenilmez. Kardeşlik yenilmez, birlik yenilmez, adalet yenilmez, eşitlik ve özgürlük yenilmez" ifadelerini kullandı.