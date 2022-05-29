CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

29.05.2022 20:57
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle buluştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle buluştu.

Kocaali köyünde çilek üretim tesisinde incelemelerde bulunan Nazlıaka, daha sonra Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi'nde sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Nazlıaka, gazetecilere, Ereğli'yi coşkulu ve sinerji içerisinde bulduklarını belirterek, bu birlik ve beraberliğin partilerini iktidara taşıyacağına inandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da Zonguldak'a geleceğini ve kendisine buradan edindiği izlenimleri aktaracağını anlatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Zonguldak bu dönemde popüler bir kent. Herkes Zonguldak'a geliyor, ne güzel. Bu kadar çok ziyaretçi kabul ediyor olması anlamlı, değerli. Çünkü bizler de görüyoruz ki Zonguldak'ta bir şeyler değişiyor. Aslında sürekli sahadayız, sürekli farklı il ve ilçelerdeyiz. 81 ile gitmiştik, şimdi ikinci turumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımıza Zonguldak'ın da seçime çok hazır olduğunu ifade edeceğim. Zaten CHP seçime çok hazır. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Biliyoruz ki getireceğiz o gelmekte olanı, bunu da bizler getireceğiz."

Kadınlarla bir süre sohbet eden Nazlıaka, daha sonra Alaplı ilçesindeki çay bahçesinde kadınlarla bir araya geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
Nesli tehlikede olan salep soğanı toplayıcılarına büyük ceza Nesli tehlikede olan salep soğanı toplayıcılarına büyük ceza
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Zonguldak, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 21:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement