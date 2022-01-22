CHP Kadın Kolları, sığınma evlerindeki kadınları tiyatroya götürdü - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Ankara'da sığınma evlerinde yaşayan kadınlarla tiyatro oyunu izledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çankaya Belediyesi iş birliği ile "YaşamHak Projesi" kapsamında Ankara'da sığınma evlerinde yaşayan kadınları tiyatroya götürdü.

Güvenlik tedbirlerinin öncelendiği organizasyonda, şiddet mağduru kadınlar Tatbikat Sahnesi'ndeki "Lal" adlı müzikali izledi.

Çocuk yaşta ve zorla evlendirilmiş bir kadının hayata tutunma hikayesini anlatan oyun öncesinde, sığınma evlerinde barınan kadınlarla sohbet eden Nazlıaka, "YaşamHak" projesi hakkında bilgi vererek, kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sunabileceklerini anlattı.

Kadınların güven içinde yaşayan, ekonomik özgürlüklerini kazanmış bireyler olmaları için her daim yanlarında olacaklarını aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar, şiddet sarmalından kurtulamıyor. Şiddet gördüğünde baba evine giden çoğu kadın, ailesinden yeterli desteği göremiyor. Boşanmak istediğini ailesine söylediğinde, yeniden evlendirilme koşulu ile karşılaşıyor ya da çocuklarını bırakıp gelmesi isteniyor. Doğal olarak, hiçbir kadın çocuğundan vazgeçmiyor. Şiddet mağduru bazı kadınlar, yaşadıkları durumu kader olarak kabullenmek zorunda bırakılıyor. Mahalle baskısı ve çaresizlik hissi kadınları yalnızlaştırıyor. İşte tam da bu yüzden YaşamHak projemizi hayata geçirdik. Şiddete maruz kalmanın bir kader olmadığını, şiddet mağduru kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için varız. YaşamHak projemiz kapsamında bugüne kadar 3 bin 970 şiddet mağduru kadının hayatına birebir dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz."