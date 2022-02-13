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CHP, kitap basımında kullanılan kağıt için sübvansiyon talep etti - Son Dakika

CHP, kitap basımında kullanılan kağıt için sübvansiyon talep etti

13.02.2022 12:09
CHP, kitap basımında kullanılan kağıt için sübvansiyon talep etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, maliyetlerdeki artış karşısında, yayınevlerinin kitap basımında kullandığı kağıtların, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sübvanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, maliyetlerdeki artış karşısında, yayınevlerinin kitap basımında kullandığı kağıtların, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sübvanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'nin ocak ayında basılan kitap sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 gerilediğini ileri sürdü.

Yayıncılığın sadece şirketlerin para kazanmak için piyasaya ürün sürmesi değil, başlı başına kültürel faaliyet olduğuna işaret eden İlgezdi, en büyük tehlikenin ilk kez basılan kitaplarda yaşandığını, 2021 Aralık ayında 20 bin 137 olan ilk basılan kitap sayısının, 2022 Ocak ayında yüzde 54,6 azalarak 9 bin 143'e gerilediğini aktardı.

Yayıncıların, faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni kitap basımından kaçınarak, tekrar baskılara ve telifsiz kitaplara yöneldiğini savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Düşünün ki, yazarlarımız artık üretemez hale geliyor. Genç yazarlara, farklı tarzlara, farklı dünya görüşlerine açılan alan kısıtlanıyor. Kültür dünyamız karanlığa sürükleniyor. Uygulanan ekonomik politikalar, yayıncımızı üretemez hale getirmiştir. Ürettiği kitapların maliyetlerindeki artışı, satış fiyatına yansıttığında kitaplarını satamaz duruma gelmiştir. Türkiye'nin kültürel devamlılığı kesintiye uğratmak gibi bir lüksü yoktur. Kitabı bir lüks tüketim maddesi haline getiren iktidarı, bu gidişi durdurmak için acil önlem almaya çağırıyorum. Kültür hayatımızdaki yangını söndürmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayınlama faaliyeti için sertifika verdiği yayınevlerine kitap basacağı kağıdı sübvanse ederek sağlamalı."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Turizm, Kitap, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, kitap basımında kullanılan kağıt için sübvansiyon talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, kitap basımında kullanılan kağıt için sübvansiyon talep etti - Son Dakika
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