CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi

17.02.2026 19:08  Güncelleme: 19:30
İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin özelleştirileceği iddialarına karşı CHP tarafından düzenlenmek istenen Ortaköy–Arnavutköy yürüyüşü valilikçe yasaklandı; polis kontrolü ve TOMA'larla çevrilen alanda gerginlik yaşandı, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü yürüyüşe başlamak istediği sırada kesildi.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin özelleştirileceği iddiasına karşı CHP tarafından Ortaköy'den Arnavutköy'e düzenlenmek istenen yürüyüş, valilik kararıyla yasaklandı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bugün saat 17.00'de başlaması planlanan yürüyüş öncesinde Ortaköy'deki tüm sokaklar polis barikatlarıyla kapatıldı. Partililerin alanda toplanmasıyla birlikte yüzlerce polis bölgeyi kontrol altına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da alana konuşlandırıldığı görüldü.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın açıklamasının ardından partililerle birlikte yürüyüşe başlamak istedi. Ancak emniyet yetkilileri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini kendilerine bildirdi.

Yasak kararına rağmen CHP'lilerin sloganlar eşliğinde alandaki bekleyişi sürerken, polisle müzakereler de devam etti. Edinilen bilgilere göre, Çelik'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç alınamadı. Bunun üzerine kalabalığın polis kontrolü altındaki alandan tahliye edilmesine karar verildi. Partiler, belirlenen noktalardan alanı terk etmeye başladı.

ÖZGÜR ÇELİK'İN ÖNÜ KESİLDİ

Tahliye sırasında, ablukadan çıkarak yürüyen Özgür Çelik ve beraberindeki küçük grubun önü polis tarafından kesildi. Çelik, kaldırımda yürüdükleri ve araçlarına gitmek istediklerini öne sürerek engellenmelerine tepki gösterdi. Olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    CHP NE KAŞINMAYA NE DE SİLKELENMEYE DOYMUYOR SONRADA YANDI KETEN HELVAM BAS BAS BAĞIRIYOR ALIN KARIŞLAMADA DÜNYA BİRİNCİLERŞ ŞAMPİYONLUĞU KİMSEYE KAPTIRMAZLAR 48 32 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Satacak birşey kalmayınca artık, geçmediğiniz halde o köprülere on misli para verdiğinizde anlarsınız bu milletin tepkisini. 7 15
    erkan zengin erkan zengin:
    Senin tuzun kuru o zaman satıldıkça hoşuna gidiyor dimii 3 11
    Çengelköylü Çengelköylü:
    BAZILARI NEDENSE ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR 50 DAİRELİK BİNA DİKECEKSİN SERMAYEN YOK ELİNDE 10 DAİRE VAR BU DURUMDA YA HEDEFŞNDEN VAZGEÇECEKSİN YADA ELİNDEKİ 10 DAİREYİ SERMAYE YAPACAKSIN BU ŞEKİLDE YOL ALIRSIN YADA 10 DAİRE ÇÜRÜYENE KADAR ONUNLA YETİNİRSİN 6 2
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    HEP BOŞ IŞLER HEP ZARAR 37 26 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    köprüler gidiyor gelecek satıldı 24 28 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ya siz ne tuhaf adamlarsınız yapılmasını istemediğiniz köprülerin satılması sizi neden bu kadar ilgilendiriyo siz gidin ekonun istanbullunun kişsel verilerini itraile kaç paraya nasıl sattı onu bir söyleyin hele 29 14
    onur pari onur pari:
    Selami iki gün sonra geçiş 5 bin kira kardeş çekerlerde zeplinle mi karşıya geçeceksin? Köprülerini satmak neyin nesi? Trollüğün de bir raconu var. 1 5
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    köprüler satılıyor averal troller ses verin 16 16 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hani şu yapılmasına karşı çıktığınız köprülermi 13 5
    11361136jJ 11361136jJ:
    olm o köprüleri küm yaptı trol kagülle 1 3
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KESİN UCU KENDİLERİNE DOKUNUYORDUR 5 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
