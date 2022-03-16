CHP'li Altay: Barajı yüzde 3'e düşür - Son Dakika
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CHP'li Altay: Barajı yüzde 3'e düşür

16.03.2022 17:55
CHP'li Altay: Barajı yüzde 3'e düşür

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Şimdi beyler barajı bu teklifle yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüyor.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Şimdi beyler barajı bu teklifle yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüyor. Gel bunu 3'e düşür" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin önceki gün TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, "Şimdi beyler barajı bu teklifle yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüyor. Gel bunu 3'e düşür. Niye? Küçük ortağını burada nasıl korumayı düşünüyorsun? Başka ne gibi hesaplar yaptın bilmiyorum; ama Anthony Robbins'in sözünü sakın unutma; 'Korkuyla verilen kararlar daima yanlış kararlardır'. Beyefendi, seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimler olmasından rahatsız. Değiştiriyor bunu, 'Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kurayla belirlenir' diyor. Beyefendi kurayla seçim kurulu başkanı tayin edecek. Yani Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım; tombaladan çekeceğin hakimlerle seçimi alamazsın. Seçimi tombalaya emanet etme. Seçimi, verdiğin sözleri tutarak almaya çalış. İktidarda kalmanın yolu, milletin gönlünde kalmaktır. Milletin gözünde, gönlünde taht kurmadan, Ankara'da taht kurulmaz. ve istediğin kadar kanun değiştir, her hafta kanun değiştir; ama bir şey daha yap. Gel, şu 2 ay içinde seçimi yapıverelim" diye konuştu.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Engin Altay, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Altay: Barajı yüzde 3'e düşür - Son Dakika


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