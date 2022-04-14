CHP'li Aydoğan: "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor" - Son Dakika
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CHP'li Aydoğan: "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor"

14.04.2022 11:24
CHP'li Aydoğan: "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor ama beceremeyecek.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor ama beceremeyecek." dedi.

Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, son yerel seçimde kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), "kedinin ciğere baktığı gibi baktığını" ve vatandaşa hizmet etmesini engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Son dönemde mazota yapılan zamlara işaret eden Aydoğan, iktidarın, bu durumu görmezden gelerek tüm maliyetin İBB tarafından sübvanse edilmesini istediğini iddia etti. Necip Fazıl Kısakürek'in "Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa." dizelerini aktaran Aydoğan, "Ama bu arkadaşlarımız kurt değil, bizi de kuzu bellemesinler." diye konuştu.

Aydoğan, İBB'nin yıl içerisinde milyarlarca liralık ücretsiz taşımacılık yaptığını anlatarak "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor ama beceremeyecek." dedi.

Belediyelerin yaşadığı sorunların giderek arttığını savunan Aydoğan, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, merkezi ve yerel idareler arasında koordinasyon sağlamaya yönelik anayasal yetkisini kullanmaya çağırdı.

CHP'li Aydoğan, iktidarın, İBB'nin kentsel dönüşüm, kreş yapımı, trafik sorununun çözümüne yönelik projeleri ile istihdama ilişkin çalışmalarını engellediğini öne sürerek "Daha önce de söyledikleri gibi İBB'yi topal ördeğe çevirmek istiyorlar. Saldırgan virüs gibi davranacaklarsa, belediyelerimiz de hacker gibi davranırlar." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, İktidar, Aydoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Aydoğan: 'İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Aydoğan: "İktidar, belediyelerimizi iflasa sürüklemenin yolunu arıyor" - Son Dakika
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