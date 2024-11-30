CHP\'li Belediye Başkanlarından Tek Ses

Politika

İzmir'in Selçuk ilçesi Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "İktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve belediye başkanlarına dönük hukuk dışı, akla ve vicdana sığmayan topyekun saldırısına karşı hep beraber, en güçlü ve kararlı şekilde bir arada durma irademizi bir kez daha tüm halkımızla paylaşıyoruz." dedi.

Sengel, Burdur'un Bucak ilçesi Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Belediye Başkanı Saniye Caran ve Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ile CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin "Belediye Başkanları Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı.

"Halkın desteğini ve teveccühünü kaybeden, Türkiye'yi çoklu krizlerin içine sürükleyen, ülkenin geleceğinden çok kendi siyasi varlığını düşünen iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve belediye başkanlarına dönük hukuk dışı, akla ve vicdana sığmayan, CHP'nin iktidar yolculuğunu durduramayacak olan topyekun saldırısına karşı hep beraber, en güçlü ve kararlı şekilde bir arada durma irademizi bu bildirge aracılığıyla bir kez daha tüm halkımızla paylaşıyoruz." ifadesini kullanan Sengel, CHP'yi 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi yapan halkçı belediyecilik anlayışının vatandaştan gördüğü büyük karşılığın farkında olduklarını söyledi.

Sengel, şöyle devam etti:

"Halkımızın bize verdiği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Halkın ve ülkenin yararına hiçbir şey üretmeyen, siyaset anlayışının merkezine halkın yararını değil, kendi çıkarlarını koyan iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük saldırılarının tam da bu sebeplerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz.

Belediyelerimizin ürettikleri hizmetlerin, bir sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını inşa ettiğinin herkes gibi iktidar da farkındadır. Ülkemiz için yeni bir başlangıç anlamına gelecek iktidar değişimini engellemek için belediyelerimize yönelen her türlü saldırının karşısında dimdik ve bir arada duruyoruz. Bu saldırıların Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve belediye başkanlarına değil, seçimlerde CHP'ye oy versin vermesin tüm halkımıza yapılan bir saldırı olduğunu vurguluyoruz."

"Halkın iradesine sahip çıkacağız"

Bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin de Sengel, şunları söyledi:

"Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan seçilmiş belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'kayyum' kararlarıyla görevden uzaklaştırılmakta, yerine gelecek isim belediye meclislerinden seçimle değil, iktidar tarafından atamayla belirlenmektedir. Bu şekilde ülkemizde demokrasinin kalan son kaleleri de iktidar tarafından yıkılmak istenmektedir. Sadece Esenyurt'u, Ovacık'ı veya kayyum atanan diğer belediyelerdeki seçmenleri değil, tüm milleti ve milletin iradesini hedef alan bu saldırıların karşısında hep birlikte mücadele edecek, milli iradeyi hedef alan bu gayrimeşru, hukuk dışı girişimlere asla teslim olmayacağız. Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız."

Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in bir aydır hapiste tutulduğunu dile getiren Sengel, "Sadece Özer'i ve Cumhuriyet Halk Partisini değil, tüm Esenyurt halkını hedef alan bu hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkanımız serbest bırakılmalıdır." dedi.

"Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz"

CHP'li belediyelerin örnek uygulamalarının başında, sayıları 650'yi aşan ve 50 binden fazla çocuğun ve ailelerinin yararlandığı kreşlerin geldiğini vurgulayan Sengel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerimizin açtığı kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İktidarın, CHP'li belediyeleri çalışamaz hale getirmek için ekonomik abluka uyguladığını savunan Sengel, "Tüm bunlar belediyelerimizin halkçı belediyecilik uygulamalarını, halkın nitelikli kamu hizmetinden yararlanmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bugüne kadar bu baskıların hiçbirine boyun eğmedik, bu baskıları mazeret görmeden çalışmaya devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Kamunun kaynaklarını yani halkın parasını en verimli ve adaletli şekilde kullanmayı, halkın parasını halk için harcamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sengel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kadınların, gençlerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, çiftçilerin, üreticilerin yanında en güçlü şekilde duruyor, ihtiyaç sahibi olan her kesime sosyal koruma sağlıyoruz. Geçim krizine karşı CHP'li belediyeler, iktidarın bütün saldırılarına ve engelleme girişimlerine karşı halkın sığındığı güvenli limanlar olmaya devam edecek. Gelecek seçimlerde iktidar olup Türkiye'yi bu ağır ekonomik ve sosyal krizden çıkarıncaya dek halka bir nebze olsun nefes aldırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüz birliğimizden, mücadele azmimiz halkımızın bize olan inancından geliyor." diyen Sengel, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye ittifakı diyerek Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çıktığımız bu yolun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına varacağını çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.