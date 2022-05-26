CHP'li Emir, SMA'nın tedavisinde kullanılan "Spinraza" için imzalanan sözleşmeleri sordu - Son Dakika
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CHP'li Emir, SMA'nın tedavisinde kullanılan "Spinraza" için imzalanan sözleşmeleri sordu

26.05.2022 12:22
CHP'li Emir, SMA'nın tedavisinde kullanılan "Spinraza" için imzalanan sözleşmeleri sordu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamında bulunan "Spinraza" isimli ilaç için yapılan alım sözleşmelerini sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamında bulunan "Spinraza" isimli ilaç için yapılan alım sözleşmelerini sordu.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1350 kutudan sonrası ücretsiz olmak üzere toplam 4 bin 200 kutu Spinraza için SGK ile Gen İlaç AŞ arasında bir sözleşme imzalandığını anlattı.

Sözleşme gereği SGK'nin, 1351'inci ilaçtan sonraki her bir kutuyu hiçbir ücret ödenmeden alma hakkına sahip olduğuna işaret eden Emir, buna rağmen tüm bedelsiz ilaçlar kullanılmadan aynı şirketle yeni sözleşme akdedildiğini ileri sürdü. Emir, "Bizim bu firmadan alacağımız 439 bedelsiz ilaç daha var. Bu ilaçları kullanana kadar yeni sözleşme imzalamaya gerek yok. Bu usulsüzlüğün bedeli 22 milyon avro. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 439 kutu SMA ilacı nerede? Firmanın deposunda mı? Kullanılabilir durumda mı? 22 milyon avroluk ilaçtan niye vazgeçtiniz?" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, spinal müsküler atrofi, Ankara, İlaç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir, SMA'nın tedavisinde kullanılan 'Spinraza' için imzalanan sözleşmeleri sordu - Son Dakika


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