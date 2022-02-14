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CHP'li Erol: "Maden ilçesindeki rezerv, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük" - Son Dakika

CHP'li Erol: "Maden ilçesindeki rezerv, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük"

14.02.2022 15:10
CHP'li Erol: "Maden ilçesindeki rezerv, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan maden rezervinin ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük olduğunu söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan maden rezervinin ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), Elazığ'ın Maden ilçesinde gerçekleştirdiği bir sondaj çalışmasında zengin maden kaynakları tespit ettiğini kaydetti.

Maden kaynaklarının bulunduğu alanın yüzde 30'lık kısmında sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Erol, "Bu yüzde 30'luk alanda Türkiye'nin en zengin maden kaynakları altın, bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir tespit edildi. Bu bahsettiğim madenlerin değeri yaklaşık 15 milyar dolar." diye konuştu.

Konuya ilişkin 9 Şubat'ta Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandığını, ilana göre ihalenin 1 Mart'ta yapılacağını aktaran Erol, ilanda yer alan Elazığ ile Adıyaman'daki iki maden sahasının birleştirilerek tek ihale konusu yapılmasını eleştirdi.

Maden ilçesinde bulunan rezervin ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük olduğunu ifade eden Erol, "Bu tür kaynaklarını doğru değerlendirmesiyle ekonomiye ve bölge insanın istihdam edilmesine katkı sunulabilir. Yer altı kaynaklarının işletilmesine karşı değiliz, bunlar sonuçta milli servet ve milli servet de milli bütçeye kazandırılmalı." dedi.

İlanda, ihaleye herkesin katılabilmesini engelleyen teknik bir şartname olduğunu savunan Erol, maden alanlarının kamu-özel sektör ortaklığında ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Elazığ, Maden, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Erol: 'Maden ilçesindeki rezerv, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilecek kadar büyük' - Son Dakika


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