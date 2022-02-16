Üye Girişi
CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye gıda krizine gidiyor" - Son Dakika

CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye gıda krizine gidiyor"

16.02.2022 12:17
CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye gıda krizine gidiyor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türkiye bir gıda krizine gidiyor.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türkiye bir gıda krizine gidiyor." iddiasında bulundu.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde ciddi sorunlar yaşandığını savundu. İktidarın, en büyük darbeyi tarıma vurduğunu, bu sektörde girdi fiyatlarının sürekli arttığını ileri süren Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından çiftçiye yönelik destek ödemelerinin çok azaldığını, gümrük vergileri sıfırlanarak yerli tarım ürünlerinin rekabet gücünün kırıldığını söyledi.

Gaytancıoğlu, Kovid-19 salgını döneminde birçok ülkenin tarım politikalarını güncelleyip üretici desteklerini artırdığını, gübre fiyatlarında yüzde 700'e varan artışlar sonrası bütçe güncellemeleriyle çiftçilerinin mağduriyetini önlediğini anlattı.

AK Parti iktidarının gübre fiyatları konusunda hiçbir önlem almadığını, çiftçinin sorunlarına çözüm bulmadığını öne süren Gaytancıoğlu, tarımsal girdi fiyatlarındaki artış oranlarını sıraladı.

İktidarın ithalat ağırlıklı tarım politikası ve geçen yılki kuraklığın ülke tarımını olumsuz etkilediğini savunan Gaytancıoğlu, "Türkiye bir gıda krizine gidiyor. Geçen sene bu zamanlar bir ekmek 1,5 liraydı, şimdi 3-3,5 liraya kadar çıktı. TMO buğday fiyatını baskıladığı için ekmek fiyatları burada duruyor, yoksa 5-6 lira olacak. Bir ülke üretebileceği ürünleri ithal etmemeli, çünkü paranız olsa da bir gün gelir ithalat yapamazsınız. Rusya ve Ukrayna arasında ciddi bir gerginlik var. Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatının neredeyse yarısının bu ülkelerden yapıldığını kabul edersek bir savaş çıkması durumunda buğday vermezler. Türkiye, üreticisini korumak, desteklemek ve üretici bir ülke olmaz zorundadır. Başka çaresi yok." diye konuştu.

CHP'li Gaytancıoğlu: Türkiye gıda krizine gidiyor
CHP'li Gaytancıoğlu: Türkiye gıda krizine gidiyor
CHP'li Gaytancıoğlu: Türkiye gıda krizine gidiyor

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu: 'Türkiye gıda krizine gidiyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye gıda krizine gidiyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement