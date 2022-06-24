CHP'li Hancıoğlu'ndan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika
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CHP'li Hancıoğlu'ndan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

24.06.2022 15:12
CHP'li Hancıoğlu'ndan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyaret etti.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyaret etti.

Hancıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bölge bölge geziler düzenlediklerini anlatan Hancıoğlu, "Ekonomik sıkıntılara son verecek projelerle seçime yürüyoruz. Bu noktada hem biz siyasilerin hem de vatandaşımızın sesi olan gazetecilerin de zor dönemler geçirdiğini biliyoruz. Bütün zorluklara rağmen meslek aşkıyla mücadelesini sürdüren gazetecilere teşekkür ediyoruz. Basın özgürlüğüne çok önem veriyoruz." dedi.

Hancıoğlu, 40 maddelik Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ertelendiğini, yasanın üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere etmesi gerektiğini belirtti.

Çakır da gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını vurgulayarak, "Gazeteciler, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yeni zorlukları beraberinde getirecektir. Bu haliyle bizlere endişe vermektedir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Hancıoğlu'ndan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Hancıoğlu'ndan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine ziyaret - Son Dakika
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