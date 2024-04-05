CHP'li Kadir Kumbul, Serik Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Kadir Kumbul, Serik Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP\'li Kadir Kumbul, Serik Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, mazbatasını aldı ve göreve başladı. Kumbul, hizmete başlamak için söz verdi.

05.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:54
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CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, törenle mazbatasını aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, Serik Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kuruluna gelen Başkan Kumbul'a, CHP İlçe Başkanı Şeref Çimen ile Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Serik Adliye Binası'nda düzenlenen mazbata töreninde, Başkan Kadir Kumbul, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Servet Olcay Çil'den aldı.

Mazbata töreninin ardından konuşan Kadir Kumbul, "Ülkemize, Antalya'mıza ve ilçemize hayırlı olsun. Seçmenlerimize, 'destek sizden, hizmet bizden' diye söylemiştik. İnşallah, Allah mahcup etmez. Ben Kadir Gecesi'nde dünyaya geldim. Bugün de mübarek Kadir Gecesi. Böyle güzel bir günde mazbatamızı almaktan çok mutluyum. Kimseyi ayrıştırmadan, canımızı dişimize katıp, verdiğimiz sözü yerine getirmek için bugünden itibaren hizmete başlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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