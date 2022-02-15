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CHP'li milletvekillerinden Şentop'a ziyaret - Son Dakika

CHP'li milletvekillerinden Şentop'a ziyaret

15.02.2022 17:25
CHP'li milletvekillerinden Şentop'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) kaynaklarının kullanımı konusunda TBMM İçişleri Komisyonu'nun toplanması için destek istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) kaynaklarının kullanımı konusunda TBMM İçişleri Komisyonu'nun toplanması için destek istedi.

CHP'li Torun, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Torun, "Konumuz, TBB ile ilgiliydi. Uzunca bir süredir TBB Başkanı'nın kaynakları nereye harcadığını, hangi belediyelere, kurumlara yardım yaptığını, hangi belediyelere proje desteği verdiğini, yurt dışına hangi belediyelere kaynak aktardığını sormuştuk. Ama bugüne kadar hiçbir şekilde bu sorularımıza yanıt bulamadık. Ardından aralıkta TBMM İçişleri Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırdık. Ocak ayında gelen yazıyla toplantıya gerek duyulmadığı ifade edildi" dedi.Torun, bunun üzerine Sayıştay Başkanlığı'nı ziyaret ettiklerini, Sayıştay Başkanı Metin Yener'e TBB'nin en son 2017'de denetlendiğini ve bu konu üzerine denetim talebini ilettiklerini anımsattı. Başkan Yener'in 1 yıllık program çerçevesinde denetlenebileceğini ifade ettiğini söyleyen Torun, "Ardından biz tekrar TBB Başkanı'na talebimizi yeniledik; ama bugüne kadar cevap bulamadık. Bugün de Sayın Meclis Başkanını ziyaret ederek, İçişleri Komisyonu'nun toplanması için desteğini istedik. Başından bugüne kadar olan süreci ifade ettik. Talebimizin sadece, belediyelerin kaynakları ile oluşmuş bütçeyi kullanan TBB Başkanı'nın, encümen ve meclis kararı olmadan işlem yaptığını, talebimizin buradaki kaynakların ne şekilde harcandığını bilmek olduğunu aktardık. Sonuçta belediyelerin bütçesinden kesiliyor bu paralar. Burada her bir belediyenin hakkı var. Siz burayı nasıl kullandığınızı ifade etmezseniz, hangi belediyeye ne kadar yardım yaptığınızı söylemezseniz bu doğru olmaz. TBB şeffaf olmak zorunda" ifadelerini kullandı.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Seyit Torun, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li milletvekillerinden Şentop'a ziyaret - Son Dakika


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