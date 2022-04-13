CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi - Son Dakika
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CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi

13.04.2022 15:09
CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifiyle ilgili tüm siyasi partilerden destek istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifiyle ilgili tüm siyasi partilerden destek istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM Başkanlığı'na sundukları 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Teklifte, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasının yer aldığını belirten Özel, "Biz CHP olarak dün Meclis Başkanlığı'na verdiğimiz kanun teklifiyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nu toplantıya çağırıyoruz. Emekliye iki bayramda birer maaş ikramiye istiyoruz. Ama az maaş alana az, çok maaş alan çok olmasın diye o maaşı asgari ücret olarak belirliyoruz. Her emekli 4 bin 250 lira ikramiye almalıdır. Tüm siyasi partilere çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz" dedi.Ancak iktidarın emekli ikramiyesini bu seviyeye çıkarmayacağını ifade eden Özel, "Belki bu 1100 TL'yi biraz artırma yoluna gideceklerdir ama emeklilere birer asgari ücretin verilmesi en azından yangını birazcık söndürür" diye konuştu.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Türk Lirası, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi - Son Dakika


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