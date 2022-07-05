CHP'li Özel: Sevinmeye devam etsinler - Son Dakika
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CHP'li Özel: Sevinmeye devam etsinler

05.07.2022 19:32
CHP'li Özel: Sevinmeye devam etsinler

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Dodurga seçim sonuçlarına ilişkin, "Dodurga üzerinden Cumhur İttifakı'nın zafer naraları atıyor olmasını, içinde bulundukları çaresizliğe ve muhtaç oldukları morali Dodurga'daki beldelerini geri alan Dodurgalıların atmış oldukları oylara bağlıyorlarsa,...

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Dodurga seçim sonuçlarına ilişkin, "Dodurga üzerinden Cumhur İttifakı'nın zafer naraları atıyor olmasını, içinde bulundukları çaresizliğe ve muhtaç oldukları morali Dodurga'daki beldelerini geri alan Dodurgalıların atmış oldukları oylara bağlıyorlarsa, sevinmeye devam etsinler" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'nin, 1 Ekim'e kadar tatil edilmesine karşı çıktıklarını belirten Özel, şöyle dedi:

"Bu kadar büyük dertlerin biriktiği, bu kadar çok çözüm önerilerinin ortada olduğu ve iktidarın duymadığı bu ülkede, bu kadar uzun bir tatile gerek olmadığını ifade ediyoruz. 3 aylık sürenin, dezenformasyon kanunu olarak nitelendirilen kanunun içeriğinde özlü ve iyiye doğru değişiklikler yapılmak için değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizim üzerimize ne düşerse, biz CHP olarak buna da varız; olumlu katkı vermek için varız. Basın meslek örgütlerinin çalışmalarının, katkılarının mutlaka değerlendirilmesini ve buna göre 1 Ekim geldiğinde kabul edilebilir bir hale gelmiş olan bir teklifle karşımızda olmalarını bekliyoruz."

Dodurga seçim sonuçlarına ilişkin Özel, "Tebessümle izliyoruz. Cumhur İttifakı'nın ne hallere düşmüş olduğunu görmek açısından önemsiyoruz. Dodurga'ya bakıp 'Türkiye'de durumumuz iyidir' sanıyorlarsa, sanmaya devam etsinler. Dodurga üzerinden Cumhur İttifakı'nın zafer naraları atıyor olmasını, içinde bulundukları çaresizliğe ve muhtaç oldukları morali Dodurga'daki beldelerini geri alan Dodurgalıların atmış oldukları oylara bağlıyorlarsa, sevinmeye devam etsinler. Ama son gülen iyi gülecektir" diye konuştu.


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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel: Sevinmeye devam etsinler - Son Dakika

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