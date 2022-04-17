CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel, kişisel Twitter hesabında Erdoğan'ın videosunu yayınlayarak "İktidarlarının 'vatandaşla dalga geçme' evresine geçtiler ama çok şükür ilk seçimde gidiyorlar. Tayyip Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyonu bulmuşken, bu ifadeleri kullanmak vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.