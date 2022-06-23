CHP'li Özkoç: Uçaklar nerede?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin, "Bir yıldan beri bas bas bağırıyorum, 'Uçaklar nerede?' diye. Millet orada 1 yıl öncesinde yanmış, kül olmuş bir ormanla karşı karşıya kalıyor. Getirdiğiniz beceriksiz bakan yüzünden orada katliam yaşandı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin, bir yıldır 'Uçaklar nederede' diye sorduğunu belirterek, iktidarı eleştirdi. Özkoç, "Hayatımda bir devletin bu kadar beceriksizce, bu kadar rahat ve geniş bir şekilde yönetildiğine ilk defa şahit oluyorum. Bir ülkeye ancak bu kadar yazık edilir. Bakan açıklama yapıyor, 'Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da gelecek' diyor. Sayın Bakan, 4 Temmuz'a kadar herhangi bir yangın çıkmayacak! Yani sen böyle mi düşünüyordun? Bir yıldan beri bas bas bağırıyorum. Millet orada 1 yıl öncesinde yanmış, kül olmuş bir ormanla karşı karşıya kalıyor. Getirdiğiniz beceriksiz bakan yüzünden orada katliam yaşandı." diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENVANTERİNDE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR MI ?'Orman yangınlarıyla mücadelede havadan müdahalenin önemine vurgu yapan Özkoç, " Türkiye Cumhuriyeti 'nde yaşayan bütün insanlara soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterinde bir tane yangın söndürme uçağı var mı? Tek bir tane yangın söndürme uçağı var mı? Orman yanıyor gündüz, helikopter kiralamışsınız 3-5 tane; gidiyorlar, suyu döküyor. Gece oluyor, hava kararıyor, cayır cayır orman yanmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.Engin Özkoç, Suudi Arabistan Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un ziyaretiyle ilgili de " Recep Tayyip Erdoğan , Prens Salman ile birlikte neden gazetecilerin karşısına çıkamadı?" diye sordu.'ÇIKARSINLAR'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın ek bütçede Cumhurbaşkanı maaşına yapılması öngörülen artışla ilgili CHP ve İYİ Parti'ye yaptığı "Buyurun, eski milletvekillerinin maaşlarını Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmaktan çıkaralım" çağrısına da yanıt veren Özkoç, "Çıkarsınlar. 'Sizden dolayı bunu yaptık' diyemez. Milletvekillerinin böyle bir talebi yok. Cumhurbaşkanı'nın maaşı arttı, sizden dolayı arttı, böyle bir şey yok" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, -