CHP'li Sarı, "Türk Halkını refaha kavuşturacağız" - Son Dakika
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CHP'li Sarı, "Türk Halkını refaha kavuşturacağız"

15.04.2022 08:21
CHP'li Sarı, "Türk Halkını refaha kavuşturacağız"

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe başkanları ile bir araya gelerek seçimi gündemine taşıdı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe başkanları ile bir araya gelerek seçimi gündemine taşıdı. Başkan Sarı,ilçe başkanlarına, "Türk Halkını refaha kavuşturacağız" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe başkanları ile bir araya gelerek seçim güvenliğine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin aktarıldığı toplantı ile ilgili konuşan Başkan Sarı şu ifadelere yer verdi: "CHP'nin iktidarı için ilçe başkanlarımızla birlikte planlı, programlı bir şekilde seçmenimizin iradesinin sandığa en sağlıklı şekilde yansıması ve sandıktan iktidar olarak çıkabilmek için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"

Başkan Sarı sözlerinin devamında, "Yani adalet, hukuk, liyakat, saygı, hoşgörü, alım gücü, refah ve huzur. 20 yıldır saydığım ve özlenen bu değerlerin her birini tek tek ortadan kaldırdı. O nedenle Türk halkını refaha kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Rehavete kapılma gibi bir konforumuz yok. Geliyor, gelmekte olan sloganımız ancak sıkı şekilde çalışarak vücut bulabilir. Demiştik, geldik demek için başkanlarımızla, partililerimizle ve Balıkesir halkı ile durmaksızın çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Serkan Sarı, Balıkesir, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Sarı, 'Türk Halkını refaha kavuşturacağız' - Son Dakika


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