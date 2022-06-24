CHP'li Sarıbal: "Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Marmaris'teki orman yangınının, iktidarın uyguladığı yanlış tarım ve orman politikalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te çıkan orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini istediklerini söyledi.

Yangınların hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, yangınların zor müdahale edilebilecek bir bölgede olduğunu ifade etti. Sarıbal, yangın çıktığında hızlı şekilde havadan ve yerden müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Yangının, vaktinde müdahale edilemediği için büyüdüğünü öne süren Sarıbal, "Gece görüşlü helikopterlerimiz ya da uçağımız bugün değil de 4 gün önce envanterimizde olsaydı, bugün 6 bin dönümü aşmış olan Marmaris yangınını bu kadar derinden yaşamazdık." ifadesini kullandı.

Yangının anında söndürülememesinin gerekçesinin sorulması gerektiğini söyleyen Sarıbal, "Marmaris orman yangınının temel sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış tarım ve orman politikalarıdır, uçakların ve helikopterlerin yeterli miktarda ve zamanında bulundurulmamasıdır, yangın ilk tespit edildiği anda müdahale edilememesidir. Saltanata, lükse para ayıran iktidar, bu kadar acı yaşanmış olmasına rağmen orman yangınlarına müdahale edememiştir." değerlendirmesinde bulundu.