CHP'li Sarıbal: "Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Sarıbal: "Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır"

24.06.2022 10:58
CHP'li Sarıbal: "Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Marmaris'teki orman yangınının, iktidarın uyguladığı yanlış tarım ve orman politikalarından kaynaklandığını öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Marmaris'teki orman yangınının, iktidarın uyguladığı yanlış tarım ve orman politikalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te çıkan orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini istediklerini söyledi.

Yangınların hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, yangınların zor müdahale edilebilecek bir bölgede olduğunu ifade etti. Sarıbal, yangın çıktığında hızlı şekilde havadan ve yerden müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Yangının, vaktinde müdahale edilemediği için büyüdüğünü öne süren Sarıbal, "Gece görüşlü helikopterlerimiz ya da uçağımız bugün değil de 4 gün önce envanterimizde olsaydı, bugün 6 bin dönümü aşmış olan Marmaris yangınını bu kadar derinden yaşamazdık." ifadesini kullandı.

Yangının anında söndürülememesinin gerekçesinin sorulması gerektiğini söyleyen Sarıbal, "Marmaris orman yangınının temel sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış tarım ve orman politikalarıdır, uçakların ve helikopterlerin yeterli miktarda ve zamanında bulundurulmamasıdır, yangın ilk tespit edildiği anda müdahale edilememesidir. Saltanata, lükse para ayıran iktidar, bu kadar acı yaşanmış olmasına rağmen orman yangınlarına müdahale edememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
CHP'li başkanın 'Gece görüşlü helikopterler envanterde yok' sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış CHP'li başkanın 'Gece görüşlü helikopterler envanterde yok' sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış Ali Öztunç: 'Yangının Marmaris Kent Merkezine Ulaşmaması İçin Koridor Oluşturuluyor. Yani Ağaçlar Kesiliyor' Ali Öztunç: 'Yangının Marmaris Kent Merkezine Ulaşmaması İçin Koridor Oluşturuluyor. Yani Ağaçlar Kesiliyor'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "Orman yangınının sorumlusu iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement