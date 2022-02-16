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CHP'li Sarıbal: "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır" - Son Dakika

CHP'li Sarıbal: "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır"

16.02.2022 16:33
CHP'li Sarıbal: "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa'da yaşanan sorunları anlatarak, kentin birçok yeni yapılanmayla adeta "talan edildiğini" ileri sürdü.

Uludağ'ın, milli park olan Türkiye'nin ender yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Sarıbal, milli park olan yerlerin korunması ve kollanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Bütünüyle doğal sit alanı olan Uludağ'da her zaman olduğu gibi hülle yoluyla birinci derece sit alanından çıkarıp, ikinci ve üçüncü dereceye dönüştürüp başka özerk bir yönetim anlayışı oluşturmak istiyorlar." diye konuştu.

Milli Parklar Kanunu'nun, milli park alanlarının korunmasına ilişkin maddelerini sıralayan Sarıbal, milli parkların daraltılamayacağını kaydetti.

Orhan Sarıbal, "Bursa'da, Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır. Bursa'nın su kaynaklarının tümü Uludağ'dan gelmektedir. Çok özel türlerin yaşadığı Uludağ'da birinci derecede sit alanı olan, birinci derecede doğal koruma olan bölgelerde inşaatların önü kesilemeyecek. Adeta devlet kendi eliyle orada talana olanak açacak." görüşünü savundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Uludağ, Bursa, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı kurulduğunda talanın resmileşmesi olacaktır" - Son Dakika
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