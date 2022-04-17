CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!' - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'

17.04.2022 18:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göç sorunuyla ilgili sorduğu sorulara ilişkin, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu hakkında sorduğu sorulara cevap beklediği vurgusunu yaparak iktidara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" dedi.

CEVAP ALAMADIĞI SORULARI BİR KEZ DAHA YÖNELTTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesaja "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" yanıtı vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelttiği sorular ise şöyle:

  1. Sığınmacıların gerçek kimliklerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
  2. Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
  3. Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
  4. Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek; neden izin veriyorsunuz?
YORUMLAR
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