CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı noktasında bir sorun yaşanacağını düşünmediğini söyledi. Konunun zamanı gelince diğer partilerle görüşüleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksizdir. Yeri, zamanı gelince hepimiz masaya oturur tartışırız" dedi.

"GÜNDEMİ SAPTIRMAYA YÖNELİK"

Kemal Kılıçdaroğlu; "İttifakta bir kriz yaşanabilir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Liderlerle görüşüyoruz. Şu aşamada cumhurbaşkanlığını tartışmak kadar yanlış bir şey yok. Nedeni de şu; ülkenin bu kadar sorunu var, ekonomide, dış politikada sorun var. Çiftçinin, emeklinin... Mutfaklarda yangın var, biz bunları bırakmışız Millet İttifakı'nın adayı kim olacak o tartışma yapılıyor, gereksiz ve yersiz, gündemi saptırmaya yönelik bir tartışma. Bunu sanıyorum diğer liderler de benzer şekilde düşünüyorlar. Yeri, zamanı gelince hepimiz masaya oturur tartışırız."

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK SON DERECE OLUMLU"

HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen demokratik sol güçlerin oluşturacağı üçüncü ittifakla ilgili, "Doğrusunu isterseniz Cumhur ve Millet İttifakı dışında kalan partilerin bir araya gelip üçüncü bir ittifak oluşturmaları demokratik zeminin gelişmesi açısından son derece olumlu bulduğumu ifade edeyim. Birden fazla nedeni var" görüşünü ifade eden CHP lideri, şunları belirtti:

"Birinci nedeni şu: Az önce ifade ettim, üçüncü ittifak, diğer iki ittifak içinde yer bulamayan partiler, üçüncü bir ittifak oluşturarak parlamentoya daha güçlü gelmenin yollarını arıyorlar. O da bunların demokratik hakkı ve bu haklarını kullanıyorlar. İkincisi; ittifaka dahil olmadığı halde bir parti, ittifaka dahilmiş gibi gösterilerek bir anlamda, bir partinin suçlanmasını veya birden fazla partinin, yani HDP'nin, suçlanmasını ortadan kaldıracaktır. Kimin nerede, hangi ittifak içinde olduğu daha net görülecektir. Dolayısıyla gereksiz suçlamalar ve tartışmalar da bitmiş olacaktır. İkinci büyük yararı da bu. Bu açıdan ben, üçüncü bir ittifakın kurulmasını gayet güzel ve doğru buluyorum."

"ÖRGÜT SEÇİM HAZIRLIĞI YAPIYOR"

CHP'nin temmuz ayında yapılacak olan kurultayının Parti Meclisi kararıyla 1 yıl ertelenmesi üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne MYK'den, ne Parti Meclisi'nden ne de örgütten herhangi bir olumsuzluk geldi. Yani olumsuz söylem, 'Niye yapmadınız?' diye bir soru gelmedi. Çünkü örgüt de seçime hazır ve seçim hazırlığı yapıyor. Biz de seçime hazırız ve seçim hazırlığı yapıyoruz. Sandık görevlilerini belirliyoruz şimdi. Sandık görevlilerinin belirlendiği bir ortamda, her okulda mutlaka bir avukat olsun arayışının olduğu ve bunun çabasının harcandığı bir ortamda biz nasıl kurultay yapacağız?" dedi.