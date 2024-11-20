CHP Lideri Özgür Özel, MİT Başkanı Kalın ile Görüştü

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00'de başlayan görüşme saat 13.20'de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi. - ANKARA