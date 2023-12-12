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CHP Milletvekili Talih Özcan'ın sözleri tepki çekti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Talih Özcan'ın sözleri tepki çekti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde CHP belediye başkan adayı Önder Atasoy'un adaylık açıklamasında sarf edilen sözler büyük tepki topladı. Milletvekili Talih Özcan'ın 'yobaz, yoz, gericilik' ifadeleri Düzce'de infial yarattı. Özcan, tepkiler üzerine açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

12.12.2023 - 12:26,
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CHP'li milletvekilinin 'Yobaz ilçe' sözlerine tepki yağdı

DÜZCE - Yığılca İlçesi'nde CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın CHP belediye başkan adayı Önder Atasoy'un adaylık açıklamasında sarf ettiği sözler büyük tepki gördü.

Yerel seçimlere 3,5 ay kala Düzce'nin Yığılca ilcesinde CHP ilçe teşkilatı belediye başkan adayını açıklamak için program düzenledi. Programa CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'da katıldı. Milletvekili Talih Özcan, konuşmada şunları söyledi; "Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde, böyle bir kardeşimizin aday çıkması bana göre anlamlıdır" dedi. Bu sözlerin ardından CHP'li Talih Özcan'ın konuşması Düzce gündemine bomba gibi düştü. Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamaları Düzce'de büyük tepkilere sebep olurken infial uyandırdı. CHP Milletvekili Özcan, gelen tepkiler üzerine, yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Özcan; "Maksadını aşan bir konuşma"

Tepkiler üzerine kamuoyuna açıklama yapan CHP Milletvekili Talih Özcan; "Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, "gericilik ve yobazlık" ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşerilerime karşı bir eleştiri olamaz. Çünkü, onların da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir" diye bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı.

Ak Parti Milletvekili Ayşe Keşir; "Bu ne hadsizlik"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ayşe Keşir, yaptığı paylaşımda; "CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayı övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Halen vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte asıl yobaz budur, yoz zihniyet budur. Ayrıca Düzce'yi ve ilçelerimizi de hiç tanımadığı nasıl da belli oldu" ifadelerini kullandı. Düzce'deki birçok sivil toplum kuruluşu da CHP'li Milletvekili Talih Özcan'a, "Çok talihsiz bir açıklama oldu" diye tepki gösterdiler.

CHP Milletvekili Talih Özcan\'ın sözleri tepki çekti
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Talih Özcan'ın sözleri tepki çekti - Son Dakika
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