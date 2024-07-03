CHP MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.05'te başladı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK toplantısında, eylül ayında yapılması planlanan tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda Özel'e, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan rapor sunulacak.