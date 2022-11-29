İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi "Aralarında gerginlik var" iddialarını kuvvetlendirdi - Son Dakika
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İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi "Aralarında gerginlik var" iddialarını kuvvetlendirdi

29.11.2022 15:35

CHP'nin 39 ilçe başkanı, İBB Başkanı İmamoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Her programında İmamoğlu'na eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ziyarette bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu hakkında hakaret içerikli kelimeler kullandığı iddia edilen Kaftancıoğlu'nun etkinlikte olmayışı, İBB Başkanı ile aralarında gerginlik olduğu ihtimalini güçlendirdi.

İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na misafir oldu. Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, ilçe başkanları ile İmamoğlu'nun fotoğrafını, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizdeydik! İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2023 yılı bütçe görüşmeleri öncesi 39 İlçe Başkanımız ile birlikte İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu ziyaret ettik. 16 Milyon İstanbullunun bütçesi hayırlı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitti! Ziyarette Canan Kaftancıoğlu'nun olmaması 'Aralarında gerginlik var' iddialarını güçlendirdi

KAFTANCIOĞLU'NUN OLMAMASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Fotoğraf karesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" kelimelerini kullandığı iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olmaması dikkat çekti. İmamoğlu'nun neredeyse tüm programlarında hazır bulunan Kaftancıoğlu'nun iddialar sonrasındaki ilk etkinlikte bulunmaması, İmamoğlu ile arasında gerginlik olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.

"SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

İmamoğlu dün belediye bütçesine ilişkin bilgi verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik konuştu. İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" dedi.

YORUMLAR
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İMAMOĞLU: BAHSİ GEÇEN KELİMELERİ BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. İMAMOĞLU: BAHSİ GEÇEN KELİMELERİ BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen sözler soruldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen sözler soruldu

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Son Dakika Politika İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi 'Aralarında gerginlik var' iddialarını kuvvetlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlçe başkanları Ekrem İmamoğlu'nun makamınsa ziyaret etti! Kaftancıoğlu'nun gelmemesi "Aralarında gerginlik var" iddialarını kuvvetlendirdi - Son Dakika
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