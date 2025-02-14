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Politika

CHP'nin İktidar Vizyonu

CHP\'nin İktidar Vizyonu

Yalçın Karatepe, CHP'nin bir sonraki seçimde iktidara geleceğine inandıklarını belirtti.

14.02.2025 13:16
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sonraki seçimden sonra iktidara geleceğimize samimi olarak inanan bir parti olduğumuzu buradan ifade etmek isterim." dedi.

Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'yi dolaştıklarını anlattı.

Sokaktaki vatandaştan iş adamlarına kadar birçok kesimle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirten Karatepe, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sonraki seçimden sonra iktidara geleceğimize samimi olarak inanan bir parti olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Bütün anketler bunu gösteriyor. Biz ülkeyi dolaşıyoruz. Gittiğimiz yerde edindiğimiz izlenim bize bu durumun net bir biçimde bir gerçeklik olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla biz sandık ne zaman vatandaşın önüne gelirse gelsin ki onun bir an önce gelmesi gerektiğini her yerde başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz ifade ediyoruz; o sandık geldiğinde milletin iradesi sandık açıldığında ortaya çıkacak ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının başlangıcı olacağını biliyoruz."

Karatepe, düzenledikleri söz konusu toplantıların bir seçim çalışması olmadığını vurguladı.

CHP İl Başkanı Levent Gürbüz ise bugün ülkenin ve Çanakkale'nin ekonomik geleceğini konuşmak, çözüm yolları üretmek ve birlikte daha güçlü bir ekonomi inşa etmek için toplandıklarını kaydetti.

Toplantıya, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin İktidar Vizyonu - Son Dakika

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