CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak

14.05.2022 10:17
CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), 16 Mayıs Pazartesi günü toplanacak.

CHP Parti Meclisi (PM), 16 Mayıs Pazartesi günü toplanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM Toplantısı parti genel merkezinde yapılacak. Genel Başkan'ın sunuşu ile başlayacak PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek. PM'de örgütsel çalışmaların yanı sıra seçim ve seçim güvenliği hazırlıkları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca MYK'nin 16 Şubat 2022 tarihli toplantısı ile görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle 21 Mart 2022 tarihli toplantıda görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın itirazları görüşülecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Pazartesi, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak - Son Dakika


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