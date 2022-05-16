CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

16.05.2022 18:10
CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayan PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşüldü. PM'de örgütsel çalışmaların yanı sıra seçim ve seçim güvenliği hazırlıkları ele alındı.

PM'de ayrıca MYK'nin 16 Şubat 2022'deki toplantıda görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle 21 Mart 2022 tarihli toplantıda görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın haklarındaki karara yaptıkları itiraz reddedildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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