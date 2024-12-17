CHP PM Toplantısı Sona Erdi

Politika

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, 4,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, PM toplantısında, "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve partinin izleyeceği yol haritası ele alındı.

Toplantıda, PM Üyeleri, hem yaşanan son gelişmeler hem de CHP'nin Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurullarının çalışmaları hakkında bilgilendirilirken, Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika, Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda sunum yaptı.