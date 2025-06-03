CHP TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika
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Politika

CHP TBMM Grup Toplantısı

03.06.2025 16:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, Parti Meclisi ile, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, Parti Meclisi ile, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, konuşmasının başında Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen depreme değinerek, "Ne yazık ki 14 yaşındaki bir evladımız panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Çok sayıda vatandaşımız, 69 vatandaşımız yaralandı. 14'ünün tedavileri devam ediyor. Muğla il örgütümüz, Marmaris ilçe örgütümüz, belediye başkanlarımız yakından takip ediyorlar. Bu yaşanan depremin yine hepimize deprem ve depreme dirençli kentler konusundaki sorumluluklarımızı hatırlattığını, hükümetin bu konuda siyasi parti ayrımı yapmaksızın yerel yönetimlerle bir dayanışma, işbirliği ve birlikte çalışma kültürü içinde olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Özel, ekonominin içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyleyerek, "Maalesef ekonomik şartlar toplumun en kırılgan kesimlerini en kötü şekilde etkiliyor. Eskiden kırılgan olmayan kesimler, eskinin orta direği şimdi yoksul. Eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde. Biraz rakamlara, bu iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2002'de iyi bir kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret 184 lira. Yani bir asgari ücretli asgari ücretinin yüzde 25 altına bir kurbanlık koç alabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin liraydı, asgari ücret 17 bin liraydı. Yani geçen sene bile asgari ücret koçtan biraz daha fazlaydı. Ama bu sene geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin lira, aynı emsal bir kurbanlık koç 25 bin lira. 2002'de en düşük emekli maaşı iki kurbanlık koç alıyordu. En düşük emekli maaşını çeken emekli gidiyordu ve iki tane kurbanlık koçu alıp geliyordu. Aylık 257 lira, koç 140 liraydı. Neredeyse iki koça yetiyor, boynuzundan tutuyor getiriyor. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira, kurbanlık koç 25 bin lira. Asgari ücretli yüzde 25 fazlasını alırken, şimdi yüzde 15 eksiğini alıyor. Ama hele emeklinin durumuna baktığınızda iki koç alırken, iki emekli bir koç alamıyor şimdi. Öyle bir noktaya gelmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

"Bugün size verilen 4 bin lira sadece 4 kilo et alıyor"

Emekliye verilen bayram ikramiyesinin artmadığına dikkat çeken Özel, "Müjde olan bayramdan önce ödenecek olması; 4 bin lira. Bu ikramiye ilk çıktığında, ilk taahhüt edildiğinde 2015'ti. Cumhuriyet Halk Partisi, 'Dini bayramlarda emekliye birer maaş ikramiye' demişti. 2015'in 7 Haziran'ında hiç adını anmadılar. 1 Kasım'a giderken 'Biz de vereceğiz' dediler. 2018 seçimine kadar üç yıl, altı bayram kulaklarının üstüne yattılar. 2018'de bizim yeterli bulmadığımız şekilde bin lira verdiler. O bin lira bu sene 4 bin lira oldu. Kurban Bayramı'nda da o 4 bin lirayı erken vermeyi müjde sayıyorlar. Buradan Türkiye'deki bütün emeklilere gösteriyorum. 2018'de ilk aldığınızda bin lira bir kurbanlık koç alıyor. Net, iyi bir koç alıyor ve 24 kilo da et alabiliyor. Bugün size verilen 4 bin lira sadece 4 kilo et alıyor" diye konuştu.

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38 olduğunu hatırlatarak, "Şu anda da yüzde 35,5. Arada da nerelere gitti ve geldi. Yüzde 38 iken 'Dört ayarlama' dediler. Seçimden sonraki sene, geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. 17 bin 2 lira ile bütün seneyi geçirdiler. Şimdi 22 bin yaptılar. Hatırlayın hedef enflasyona göre, yani gerçekleşen enflasyona göre yapsa en az 26 bin yapması lazım; 26 bin 500. Biz '30 olması lazım doğru enflasyona göre. 30 altında yokuz' dedik. Bunlar 22 bin yaptılar ve şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar"

Özel şunları kaydetti:

"Biz 19 Mart'ın içinde bulunduğu haftaya İstanbul Barosu'na kayyım, İBB'ye kayyım, CHP'ye kayyım diye geldik. İBB kayyımını yedi gün, yedi gece Saraçhane'deki yüce yürekli, cesur genciyle yaşlısıyla aslan gibi milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi için hazırladıkları kayyım planını püskürttük. Şimdi aynı darbe planını bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açılmış bir davada kayyım olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Partiyi tartışmaya yöneliktir. Bükemedikleri bileği kırmaya yöneliktir. Buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla, Parti Meclisi ile, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyım karşı kafede oturuyordu, 5'e 20 kala nasıl yolladıysak, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz, Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

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