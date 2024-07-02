CHP: Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye politikası çökmüştür - Son Dakika
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Politika

CHP: Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye politikası çökmüştür

CHP: Türkiye\'nin Ortadoğu ve Suriye politikası çökmüştür

CHP, Kayseri'de yaşanan bir taciz olayıyla ilgili olarak Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikasının çöktüğünü ve Erdoğan ve AKP hükümetinin bu sorumluluğu taşıdığını açıkladı. Parti, Türkiye'nin Suriye politikasını yeniden belirlemesi ve gerçekçi bir yol haritası yayımlaması gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 12:31
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CHP, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla başlayan olaylarla ilgili, " Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur" açıklamasını yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur. Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye'yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir. Erdoğan izlediği politikayla Suriye'nin yıkımına neden olurken ve Türkiye'yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir. Türkiye'de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır" denildi.

'TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINI YENİDEN BELİRLEMELİ'

Türkiye'nin, Atatürk döneminin temel taşı olan 'komşuların içişlerine karışmama' ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalması gerektiği vurgulanarak, "Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez. Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayımlamalıdır. Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir. Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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