Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi - Son Dakika
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Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi

18.04.2022 14:46
Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi

Çiçekdağı Belediyesi ilçe meydanında 'Gönül Sofrası' adı altında meydan iftarı verdi.

Çiçekdağı Belediyesi ilçe meydanında 'Gönül Sofrası' adı altında meydan iftarı verdi.

İlçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, Ramazan Ayının bereket ve huzurunu yaşamak adına ilçe de organize ettiği ve halkı bir araya getiren 'Gönül Sofrası' iftarına yaklaşık 6 bin kişi katıldı. İftar programına AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi Fatih Çiftçi, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal, il ve ilçe teşkilatlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe belediye başkanı Hakanoğlu, ilçe meydanında oluşturulan iftarın bir araya gelmek ve paylaşmak adına önemli olduğunu söyledi. Hakanoğlu, "Çiçekdağı'mızın kalbi Çiçekdağı meydanında, hemşerilerimin ev sahipliğinde daha öncesinde benzeri görülmemiş bir kalabalık ve coşku ile paylaşmanın şükrünü yaşıyorum. 'Kırmamak, kırılmamak, incitmemek, incinmemek' anlayışı ile bir araya gelmemizi de önemli buluyorum" dedi.

İftar sonrası ilçe genelinde tarihi dokuya da uygun iftar eğlenceleri düzenlendi. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi
Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi

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Çiçekdağı, Hisarcık, Kırşehir, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiçekdağı'nda belediye meydan iftarı verdi - Son Dakika


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