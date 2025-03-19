Cidde'de Ateşkes Görüşmeleri Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Cidde'de Ateşkes Görüşmeleri Devam Edecek

Trump'ın temsilcisi Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmelerinin Cidde'de süreceğini duyurdu.

19.03.2025 11:49
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ateşkes görüşmelerinin 23 Mart Pazar günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği 2.5 saatlik telefon görüşmesinin ardından Fox News'a röportaj verdi. Özel Temsilci Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmelerinin 23 Mart Pazar günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde devam edeceğini ifade etti. Witkoff, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki heyetin Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti ancak heyetin kiminle görüşeceğine dair detay vermedi.

"Tam bir ateşkese az bir mesafemiz kaldığını düşünüyorum"

Witkoff, Putin'in Ukrayna-Rusya arasında karşılıklı olarak enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması teklifini kabul etmesine ilişkin, "Yakın zamana kadar enerji altyapısına yönelik ateşkes ile Karadeniz'de ateş yasağı konularında fikir birliğine varamamıştık. Bugün bu noktaya geldik ve tam bir ateşkese az bir mesafemiz kaldığını düşünüyorum. Başkan Putin'i ülkesini nihai bir barış anlaşmasına yaklaştırmak için yaptığı her şey için takdir ediyorum" dedi.

Trump-Putin görüşmesi

Kremlin'den dün yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna'nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul etmişti. Putin'in Rus ordusuna gerekli emri verdiği aktarılmıştı. Putin'in Trump'ın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer girişimini hayata geçirme fikrine de olumlu yaklaştığı ifade edilen açıklamada, "Bu anlaşmanın detaylarını daha fazla incelemek için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı" denilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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