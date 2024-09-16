Çiftçi Sayısı Tehlikede: Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Çiftçi Sayısı Tehlikede: Acil Önlem Çağrısı

CHP'li Erhan Adem, Türkiye'deki çiftçi sayısının 400 binin altına inebileceğini belirtti.

16.09.2024 15:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye'de çiftçi sayısının gelecek yıl 400 binin altına inebileceğini belirterek, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine göre, 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 olan çiftçi sayısının 2024 yılında 450 bin civarına gerilediğine işaret ederek, "Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin altına inebilir. Bu durum sürdürülebilir değildir, acil önlem almamız gerekiyor. Bu bir beka meselesidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin hangi ürünü ekerse eksin zarar ettiğini, borçları ve yetersiz destekler nedeniyle tarım ve hayvancılık sektöründen uzaklaştığını savunan Adem, şunları kaydetti:

"Kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz. Tarım sektörü, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir değerdir. Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin ve yaşam anlayışının da kaybı demektir. Bu nedenle, tüm siyasi partiler ve ilgili kuruluşlar, ivedilikle bir araya gelmeli ve Türk tarımını kurtarmak için ortak bir strateji oluşturmalıdır. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz."

Kaynak: AA

Erhan Adem, Çiftçilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftçi Sayısı Tehlikede: Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika

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