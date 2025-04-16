Çin Büyükelçisi Ankara\'da Göreve Başladı

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Savunma Ataşesi Yang Jianjun'un göreve başlaması doyasıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Savunma Ataşesi Yang Jianjun'un göreve başlaması doyasıyla, Ankara'da bir otelde kutlama resepsiyonu düzenlendi. Çin üretimi araçların, yöresel dansların ve çeşitli kültürel etkinliklerin sergilendiği resepsiyona, kuvvet komutanları, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetliler de katıldı.

'EKONOMİK AÇIDAN, AVANTAJLARIMIZ BİRBİRİNİ TAMAMLAMAKTA'

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, küresel istikrarsızlıklara karşın ekonomik hedeflere ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Bu yıl Türkiye ile Çin arasında Stratejik İşbirliği İlişkileri'nin kurulmasının 15'inci yıl dönümüdür. Kapsamlı, derin ve üst düzeyli Çin-Türkiye ilişkilerini tesis etmek üzere, Türk tarafıyla birlikte çaba sarf ederek birbirimizin temel hassasiyetlerini kararlılıkla desteklemeye, kalkınma stratejilerimizi etkin bir şekilde uyumlaştırmaya, kültürel etkileşimleri aralıksız derinleştirmeye, uluslararası konularda stratejik iletişimi güçlendirmeye ve adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasına ivme kazandırmaya hazırız. Dünyada son yüzyılda benzeri görülmemiş büyük değişim hızla gelişmekte, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar gözle görülür ölçüde artmaktadır. Çin kararlılıkla kendi işlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecek ve dış ortamdaki belirsizliklere karşı netlikler sağlayacaktır. Çin ekonomisinin olumlu yönde ilerleme eğilimi değişmemiştir ve değişmeyecektir. Yıllık ekonomik ve toplumsal kalkınma hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Ekonomik açıdan, avantajlarımız birbirini tamamlamakta, iş birliği alanları giderek genişlemektedir. Ekonomi, ticaret, enerji, altyapı, ileri teknoloji ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş birliğimiz sürekli olarak büyümektedir. Kültürel açıdan karşılıklı anlayışımız derinleşmekte, etkileşimlerimiz çoğalmakta, ikili ilişkilerin uzun vadeli gelişimi için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER KESİMİ TARAFINDAN SICAK KARŞILANDIM'

Büyükelçi Xuebin, ikili ilişkilerin büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, "Görevime başlayalı 3 ayı aşkın bir süre geçti. Bu süreçte Türkiye'nin her kesimi tarafından sıcak karşılandım, Çin-Türkiye dostluğunun halkın gönlünde kök saldığını ve ikili iş birliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu kendi gözlerimle görmüş oldum. Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği İlişkileri'nin geleceğine olan güvenim tamdır. Çin- Türkiye işbirliğini daha güzel bir geleceğe kavuşturmak için her çevreden ikili ilişkilere ilgi gösteren arkadaşlarla birlikte çaba göstermeye hazırız" ifadelerini kullandı.