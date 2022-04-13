Çin Devlet Başkanı Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nı ziyaret etti

13.04.2022 00:58
Çin Devlet Başkanı Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nı ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhisan bölümünü ziyaret etti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhisan bölümünü ziyaret etti.

Çin'in Hainan eyaletinde incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhisan bölümünü ziyaret etti. Çin'deki ilk beş ulusal parktan biri olan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı, ülkenin en iyi korunmuş ve yüzölçümü en büyük olan tropikal yağmur ormanlarına sahip. Hainan Adası'nın en yüksek dağı olan deniz seviyesinden 1867 metre yükseklikteki Wuzhishan Dağı, parkın içinde yer alıyor. Wuzhishan Dağı'nın adı, dağın beş tepesini birbirine bağlayan beş parmak şeklinde olmasından geliyor. Parkın Wuzhishan bölümünde ulusal birinci sınıf korunan 6 yabani bitki türü, 284 endemik bitki türü, 345 karasal omurgalı vahşi hayvan türü, 67 balık türü, bin 700'den fazla böcek türü ve 9 ulusal birinci sınıf korunan vahşi hayvan türü bulunuyor. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Xi Jinping, Bitki, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Jinping, Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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