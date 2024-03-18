Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Putin\'i tebrik etti

Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'da dün sona eren seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.

Rusya'da dün sona eren seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin'e Çin'den tebrik geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Putin'i seçimlerdeki zaferinden dolayı kutlarken, Çin'in ortaklıklarını geliştirmek için Rusya ile yakın iletişimi sürdüreceğini belirtti. Putin'in yeniden seçilmesinin Rus halkının desteğinin tam göstergesi olduğunu vurgulayan Xi, "Sizin liderliğiniz altında Rusya'nın ulusal kalkınma ve inşa alanında kesinlikle daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Çin'in Rusya ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, "Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli, sağlıklı, istikrarlı ve derinlemesine gelişimini sağlamak için Rusya ile yakın iletişimi sürdürmeye hazırız" dedi.

Çİn Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise bu yıl Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıldönümü olduğunu belirterek, iki devlet başkanının yakın temaslarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, katılım oranının yüzde 74,22 olduğu seçimlerin ilk sonuçlarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyların yüzde 87,30'unu alarak 5'inci kez Rusya'nın devlet başkanı seçildiği bildirilmişti. - PEKİN