Cıngı\'dan Kayseri Vurgusu

Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, yeni yasama yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bu sene de Kayseri'yi mecliste gündem yapmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla açıklama yaptı. Geçtiğimiz dönemde Kayseri'de özellikle gençlerin eğitim ve istihdamı, mesleki eğitim kapsamında Endüstri Meslek Liseleri ve turizm konusunda dikkate değer çalışmalar yapan Cıngı, mesajında; "Bugün başlayacak olan 3. Yasama Yılı milletimize, memleketimize ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu sene de geçen dönem olduğu gibi tüm milletvekillerimizle beraber Kayseri'yi yüce Meclis'te sıklıkla gündem yapmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimize ve bütün TBMM üyelerine şehirlerimize ve ülkemize hizmet yolunda başarılar nasip etsin" dedi. - KAYSERİ