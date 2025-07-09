Cıngı'dan Meslek Liselerine Destek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meslek liselerinin önemine değinerek, "Velilerimize, çocuklarını meslek liselerine göndermeleri konusunda yoğun tavsiyelerde bulunuyorum." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin yapacağı tercihlerin, bundan sonraki hayatlarına yön vereceğini belirtti.

LGS sınavına giren öğrencilerin sadece okumuş olmak için tercihte bulunmaması gerektiğini anlatan Cıngı, öğrencilere meslek liselerini tercih etmelerini tavsiye etti.

Cıngı, meslek liselerinin, öğrencileri meslek sahibi birer fert olarak topluma kazandırdığını belirterek, "Özellikle son dönemde bir meslek sahibi olmak, bir altın bileziğe sahip olmak bu çocuklarımızın hayatını kurtaracak, onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik olacak." dedi.

Bu konuda velilere de çağrıda bulunan Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarını en iyi tanıyan, kabiliyetlerini, kapasitelerini, hedeflerini, heveslerini en iyi bilenler anne babalardır. 13, 14 yaşındaki bir çocuğun kendisi için çok doğru bir tercih yapmasını beklemek belki de çok mümkün olmaz. Dolayısıyla ailelerimize, çocuklarının sonraki hayatlarında başarılı olmasını, meslek kaygısı gütmemesini, geçim kaygısı çekmemesini, istihdam imkanlarının çok geniş olabileceği bir ortamda bulunmasını temin etmek istiyorlarsa yavrularının lise çağında bir meslek edinmesine, altın bilezik takmasına önem vermelerini tavsiye ediyorum. Velilerimize, çocuklarını meslek liselerine göndermeleri konusunda yoğun tavsiyelerde bulunuyorum."