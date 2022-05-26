Covid-19 izinleri uzatılıyor - Son Dakika
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Covid-19 izinleri uzatılıyor

26.05.2022 00:13
Covid-19 izinleri uzatılıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2'nci bölümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, teklife yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeyle; 31 Mayıs'ta sona erecek olan açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması öngörülüyor. Eklenen madde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak imzası ile verildi.TBMM Genel Kurulu, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine yarın ikinci bölümün maddeleri üzerinden devam edilecek.


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Kaynak: DHA

Nimetullah Erdoğmuş, Koronavirüs, Mayıs, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Covid-19 izinleri uzatılıyor - Son Dakika


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