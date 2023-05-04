Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" söylemi soruldu: Bunu demek hakkım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" söylemi soruldu: Bunu demek hakkım

04.05.2023 12:22

Dün akşam canlı yayına katılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye, "FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne benden başka hiç kimse gidemez. Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı" ifadeleri soruldu. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP'den vekil adayı yapılmasını hatırlatan İnce, "FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size 'FETÖ'nün yeni ortağı' derim. Bunu demek hakkım." ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam bir canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İnce; geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne benden başka hiç kimse gidemez. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı" ifadelerine de açıklık getirdi.

2009 YILINI HATIRLATTI

Ülkenin çok ciddi problemlerinin olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "İnsanlar gıdaya erişimde çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurtdışı hayalleri kuruyor. Bir umutsuzluk var. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözememiş; sorunlar katmerlenmiş. Erdoğan gitmeli. Fakat bu FETÖ konusu şu… Yıl 2009'un Mayıs'ı. Sadullah Ergin Bakan oldu, 2013 yılına kadar. Peki bu arada neler oluyor? Telefonlar dinleniyor, Silivri duruşmaları… 2010'da referandum olmuş, yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin Adalet Bakanı." dedi.

"BUNU DEMEK HAKKIM"

İnce açıklamalarına şöyle devam etti: "Sadullah Ergin yargıyı FETÖ'ye teslim ederken, Sadullah Ergin YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, TÜBİTAK devredeyken, bu adam işin bir numarasıydı. Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin. Paranın başında kimdi? Ali Babacan. Erdoğan da başlarındaydı. Şimdi bunları ayıracaksınız; İdris Naim Şahin'i alacaksınız, İYİ Parti'den milletvekili adayı olacak. Sadullah Ergin CHP'nin Çankaya'da 4. sırasından milletvekili adayı olacak. Yani FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size 'FETÖ'nün yeni ortağı' derim. Bunu demek hakkım. Bu kişilere dokunulmazlık verirseniz, hesap soramazsınız."

YORUMLAR (1)
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Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı' sözleri soruldu: Bunu demek hakkım Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı' sözleri soruldu: Bunu demek hakkım

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, 'Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı' söylemi soruldu: Bunu demek hakkım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" söylemi soruldu: Bunu demek hakkım - Son Dakika
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