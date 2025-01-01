Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını sosyal medya hesaplarından değerlendirdi

Politika

Yılın son günü sabah saatlerinde değerlendirmelerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin 2024 yılında yaptığı önemli icraatları tek tek takipçileriyle paylaştı.

20 ana başlıkta, 239 farklı infografikle icraatların anlatıldığı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3'er dakika arayla, sabah 10'dan yeni yılın ilk dakikasına kadar yapılan paylaşımlarda savunma sanayii yatırımlarından milli eğitime, spordan ekonomiye kadar birçok başlıkta 2024 yılında yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılının ilk dakikasında da gün boyu paylaştığı görsellerin bulunduğu bir video kolaj paylaşımında bulundu. - ANKARA