Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

30.08.2022 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dahili ve harici bedhahların hiçbirinin Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dahili ve harici bedhahların hiçbirinin Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, garnizonda görevli general ve amiraller ile Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları ve akrabalarıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Mücadele'de görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a "ay yıldız" motifli kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sonrası Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere yazdıklarını okudu. Erdoğan, şunları söyledi:

"İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz silah arkadaşları, Milli Mücadele'mizin kahramanları, ülkemize hizmetleriyle gönüllerde yer edinmiş değerli devlet yöneticileri... Bugün milletimizle birlikte Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli aile efradınızla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Daha sonra Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları ve akrabalarıyla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi, onlarla mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua okudu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani...
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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