Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da Yoğun İlgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından, İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan'a vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
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