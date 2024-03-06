Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da yoğun ilgi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Meselesinde İki Devletli Çözüm İstiyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde eşitlik temelinde iki devletli çözüm istediklerini belirtti. Tatar, müzakere masasına tekrar oturabilmeleri için direkt uçuşun, ticaret imkanının, izolasyonların kaldırılmasını ve diğer muhataplarıyla görüşme hakkının gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, doğal kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için eşitlik temelinde çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti. Tatar, KKTC'nin egemenliğinin ve devletinin önemine vurgu yaparak, KKTC'nin her zaman var olacağını belirtti.