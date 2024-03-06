Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da yoğun ilgi
MALATYA - Miting programı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programlarına bugün Malatya'da devam ediyor. 14.15 sıralarında kente gelen Erdoğan, Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından miting programın düzenleneceği alana doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, güzergahta bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.
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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde eşitlik temelinde iki devletli çözüm istediklerini belirtti. Tatar, müzakere masasına tekrar oturabilmeleri için direkt uçuşun, ticaret imkanının, izolasyonların kaldırılmasını ve diğer muhataplarıyla görüşme hakkının gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, doğal kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için eşitlik temelinde çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti. Tatar, KKTC'nin egemenliğinin ve devletinin önemine vurgu yaparak, KKTC'nin her zaman var olacağını belirtti.
Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve gelecek dönem için hazırladığı projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Deveciler, ilçenin gelişimi için önemli adımlar atılacağını vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde Türkiye Maarif Vakfı tarafından kurulan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, okulda öğrenciler tarafından karşılandı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.
AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri'de düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz" ifadelerini kullandı.
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